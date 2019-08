I hjemmet er det to steder der vi vanligvis går i fella for uoppmerksom spising: Foran tv-en og på kjøkkenet. Sitter du i sofaen med all oppmerksomhet på skjermen, blir en Digestive fort til tre-fire kjeks. De inneholder 70 kalorier hver, noe som tilsvarer en frukt.

Du kjenner deg kanskje igjen i at du bruker deg selv som søppelbøtte for rester? Kanskje er du en av dem som spiser enden på spekepølsa når du smører matpakker eller hiver innpå en kjøttbolle mens de stekes? Som foreldre er det også fort gjort å "rydde opp" etter barn som har lagt igjen mat på tallerkenen etter et måltid.

Hvordan blir du kvitt uvanen? Det korte svaret er at du må spise med oppmerksomhet. Tenk over hvilke situasjoner du spiser i uten at du merker det - og begynn å ha hodet med deg akkurat i de tilfellene. Det er nemlig ikke noe annet enn vann og svart kaffe som er på gratislista.

En annen ting du kan gjøre, er å sette vekk all maten. Står det kjeks framme i en skål, er det altfor lett å spise dem. Sett dem heller på øverste hylle i skapet i en kakeboks. Et siste tips til deg som spiser snacks uten å tenke over det, er å tygge tyggegummi med sterk smak. En studie har vist at den sterke smaken av for eksempel peppermynte, fjerner lysten til å putte andre ting i munnen. Du har jo for eksempel mindre lyst på godteri når du nettopp har pusset tennene, ikke sant?