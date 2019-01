I FORM tester: Sensekuren

Det synes testperson Karina om sensekuren

Hva tenker du om resultatet?

Jeg er bare så glad. Det er helt fantastisk at jeg har kunnet delta på sosiale ting og bare trene litt av og til, og likevel klare å gå ned så mye i vekt. Jeg er virkelig imponert. Opplegget har vært kjempebra.

Hva har fungert spesielt bra?

Jeg har virkelig gledet meg over at jeg har kunnet spise for eksempel rugbrød, for jeg er opptatt av å være et godt forbilde og synes ikke det er bra å lære barn at noen matvarer, som karbohydrater, som jeg prøvde å unngå før, er farlige.

Hvilke utfordringer møtte du underveis?

Omtrent halvveis gikk vekttapet litt i stå, selv om jeg sto på like mye som i de andre ukene. Det var ganske demotiverende, men jeg fortsatte likevel. Jeg visste jo at hvis jeg kastet inn håndkleet, ville jeg bare legge på meg igjen.

Hvordan skal du leve framover?

Det flotte resultatet gjør at jeg er kjempemotivert for å fortsette. Både prinsippet med å holde seg til tre hovedmåltider og det med å veie maten med hendene gjør at jeg totalt sett spiser mindre, og det virker!