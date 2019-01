Hvorfor gå på kur i det hele tatt?

Hvilken slankekur bør du satse på for å gå ned i vekt? Ingen, sier ekspertene. Mange kurer ender nemlig med nederlag, fordi vi ikke er strukturerte og motiverte nok eller alt blir ødelagt av en ferie, en bursdag eller en helt vanlig fredag.

Ja da, det hadde vært best om vi ikke hadde lagt på oss i første omgang, men vi er bare mennesker. Av og til spiser vi for tre, selv om vi bare er gravide med én, eller feirer jul helt til lysslyngene skal henges opp igjen. Og hvis det ikke frister spesielt mye å bruke like mange måneder på å gå ned ekstrakiloene igjen, kan en slankekur være akkurat det som skal til for å nullstille de dårlige vanene.

Poenget med en slankekur er enten å innta færre kalorier eller forbrenne flere. I en svært omfattende studie med over 7000 deltakere har forskerne sett nærmere på effekten av over 40 forskjellige kurer. Konklusjonen er ganske klar: Det spiller ingen stor rolle om du kutter ned på det ene eller det andre, bare du kutter ned. Det finnes altså ikke én kur som passer perfekt for alle, men de fleste kurer passer for noen, så for deg handler det først og fremst om å velge den riktige.