I FORM tester: Lavkarbokuren

Dett syntes testperson Marianne om lavkarbokuren

Er det noe som har overrasket deg?

Det har vært lettere å følge kuren enn jeg trodde på forhånd. Det er faktisk ufattelig hvor fort du kan forandre på ting og begynne et helt nytt liv. Før kastet jeg meg over alle de søtsakene jeg kom over – selv dem som ikke var mine. Nå er jeg blitt en sånn som uten problemer kan si nei takk, og det første jeg styrer mot når jeg er i butikken og handler, er grønnsakavdelingen.

Hvilke utfordringer har du møtt underveis?

Mangelen på en konkret matplan har gjort det litt vanskelig å styre seg av og til. Jeg har blant annet tatt meg selv i å spise ostepop en dag bare fordi jeg hadde en slags idé om at det var helt greit. Jeg har også isolert meg litt, fordi jeg var redd for å bli fristet, og det gikk ut over humøret. Underveis har jeg imidlertid funnet ut at jeg uten problemer kan møte vennene mine over en salat i stedet for en burger.

Hva vil du ta med deg videre?

Jeg har fått en opptur av at jeg har begynt å lage mer mat selv. Jeg er blitt så mye flinkere på kjøkkenet at jeg faktisk vurderer å begynne å invitere folk på hjemmelagd middag i stedet for takeaway, og det er ganske stort.