Hvis du kommer hjem til Ditte Sommer (38) ved spisetider, ser du ofte fire mennesker som tygger seg gjennom smørstekte biffer og glasskål tilberedt som fløtepoteter. Det liker hele familien. Det metter og holder fettinntaket tilstrekkelig høyt til at det kan kalles ketomat.

– Vi er veldig glade i kjøtt. Alle må finne den veien som passer for dem, og det har vi gjort, konstaterer hun. Det er omtrent ett år siden hun lot seg overtale til å gå over til ketomat på oppfordring ektemannen, som også ville gå ned i vekt.

Ikke for mange regler

Så gikk de i gang. Fra den ene dagen til den andre ble kakene og hurtigmaten de hadde spist veldig mye av, byttet ut med kjøtt, fisk, egg, karbohydratfattige grønnsaker, oljer og fete meieriprodukter. Det krevde en del tid og krefter å sette seg inn i hva de kunne spise, men etterpå gikk det overraskende lett. Ikke minst fordi Ditte og mannen hennes har bestemt seg for å fokusere på de store linjene i stedet for å henge seg opp i detaljer.

– For oss er det viktig at det ikke er for mange regler. Det er frie tøyler så lenge det er snakk om produkter som kan fungere som ketomat, sier hun. Det er blitt en rettesnor at maten skal være minst mulig bearbeidet, så frossenpizzaer og Knorr-lasagne er satt på forbudtlista.

– I dag blir jeg overhodet ikke fristet av søppelmat. Kroppen min kan ikke bruke det til noe. Hvis vi ikke har planlagt middag, faster jeg heller, sier hun.

Jo, du kan

Den første tiden på ketokuren måtte hun naturlig nok venne seg til å legge bort gamle vaner, som å svinge innom et bakeri på vei hjem. Likevel gikk det bare noen uker før selv sukkerfri brus, som hadde vært favoritten, fikk dødsstøtet. I begynnelsen var det viktig å finne alternativer som tilfredsstilte spesielt søtsuget.

– Det var en sjokoladekake lagd av mandelmel som jeg tillot meg selv å spise nesten så mye jeg ville av. Det var en frihet i å si til meg selv at det var greit. Det reddet meg, forteller hun. For det krevde en del å rive Ditte bort fra et livslangt søtsug. Tidligere fungerte utallige snacks som påfyll av drivstoff og kilde til energi i løpet av dagen. Men etter omtrent én måneds tid følte hun at behovet for godsaker ble mindre.

– Tidligere kunne jeg nærmest ribbe en delikatessebutikk. I dag har jeg overhodet ikke den paniske sultfølelsen i kroppen som får meg til å ta dumme valg. Det er blitt veldig tydelig for meg hva som skjer når du går på et mer stabilt blodsukker og jevnere fettforbrenning. Kroppen min etterspør ganske enkelt ikke enkle, raske løsninger lenger, forteller Ditte.