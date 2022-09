«Imponerende!» lyder ernæringsekspertens dom over Christinas resultater etter sju uker på 16:8-kuren. Tallene taler for seg selv. Et vekttap på 9,5 kilo, ni centimeter mindre rundt midjen og minus åtte centimeter over hoftene. Christina kan virkelig klappe seg selv på skulderen. Les mer i intervjuet med Christina her – og se de imponerende resultatene hennes.

1 Christinas erfaringer med 16:8-fasten



For meg var 16:8-fasten ... vanskelig helt i starten. Jeg fikk hodepine, men den var borte etter en knapp uke, og de nye vanene ble den nye regelen. Jeg la ofte spisevinduet til mellom klokka 11 og 19, men det var fint at det kunne forandres ved behov. Underveis har jeg ... stort sett hatt det bra, men det har helt klart vært noen tøffe dager av og til. Jeg fikk imidlertid fort mer energi, og følte meg sterk, og det gjorde det lettere å komme seg gjennom de vanskelige dagene. Jeg gjorde det nok også litt vanskeligere enn nødvendig for meg selv. I spisevinduene var jeg svært disiplinert og rørte verken brød, søtsaker eller alkohol en eneste gang i løpet av de sju ukene. Det beste ved 16:8-fasten har vært ... at jeg har bevist for meg selv at jeg klarte å faste, for det trodde jeg ikke at jeg kunne. Dessuten er det kult at du ser så raske resultater på vekta når du faster. Jeg er aller mest glad for ... at jeg har gått ned så mye på magen. Hele ni centimeter er forsvunnet rundt midjen.

Jeg er aller mest glad for ... ... at jeg har gått ned så mye på magen. Hele ni centimeter er forsvunnet rundt livet. — Christina, som testet 16:8-fasten i 7 uker

Det vanskeligste ved 16:8-fasten har vært ... å bryte dårlige vaner, som å spise noe usunt sent om kvelden. Det var også vanskelig når de andre i familien satt og spiste lørdagsgodt eller noe snadder til middag. Da orket jeg ikke å være sammen med dem og måtte bare gå et annet sted. Min største krise hadde jeg da ... hele familien spiste hjemmelagde burgere og pommes frites, og hele huset luktet frityr ... Når jeg var veldig sulten, ... drakk jeg en Pepsi Max med isbiter og en skive sitron. Det ble opphøyd til noe skikkelig spesielt, selv om det ikke inneholder noen kalorier. Når jeg fikk det, føltes det som en slags premie. Når jeg var fristet, ... gikk jeg min vei. Ute av øye, ute av sinn. Når vekta sto stille, ... ble jeg enormt skuffet og irritabel. Heldigvis sto den aldri helt stille, men vekttapet var selvsagt større i noen uker enn i andre. Men da ble jeg også mer iherdig og ga litt ekstra. Jeg visste ikke at jeg hadde SÅ mye viljestyrke, det ble jeg ganske overrasket over. I tillegg til vekttapet har jeg ... definitivt hatt mer overskudd, og det var utrolig deilig. Jeg har også gått sjeldnere på do. Når det kommer mindre inn, kommer det også mindre ut. På et tidspunkt gikk det fem dager uten at jeg gjorde nummer to, og det var ikke behagelig. Humøret var svingende, spesielt mot slutten når jeg var utrolig lei av å være på kur. Men så prøvde jeg noe klær som ikke hadde passet på lenge, og da ble humøret bedre igjen.

2 Christinas resultater med 16:8-fasten



Christinas resultater med 16:8-kuren Se Christinas flotte resultater efter bare 7 uger på 16:8-kuren FØR ETTER RESULTAT Vekt 78,5 kg 69 kg ÷ 9,5 kg Fettprosent 49 % 34 % ÷ 15 % Kroppsmål Midje 86 cm 77 cm ÷ 9 cm Livvidde 98 cm 86 cm ÷ 12 cm Hofter 108 cm 100 cm ÷ 8 cm

Ernæringsekspert Martin Kreutzer om resultatet til Christina: «Christina har fått imponerende resultater. Det skyldes både de kaloriene som forsvinner naturlig når man ikke spiser noe en tredel av døgnet, men det vitner også om en svært fokusert innsats i spisevinduene.»

3 Slik følger du 16:8-fasten