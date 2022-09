Farvel til over fire kilo og fem centimeter rundt midjen. Anne fikk store fysiske gevinster av å teste periodisk faste, 5:2-kuren , i sju uker. Og ikke nok med det: Også mentalt ble fastekuren en opptur for Anne.

Det beste ved 5:2-fasten har vært ... at den har gitt resultater, samtidig som jeg har drukket litt vin i helgene og spist et lite kakestykke i bursdager. Familien har knapt fått med seg at jeg har spist annerledes. Det har betydd mye for meg at jeg har kunnet være sosial ved middager med familien. Fastekuren har også styrket meg mentalt, for nei, man har ikke alltid behov for frokost, og det går helt fint å hoppe over noen måltider.

Prosessen har også vært mental – for nei, man trenger ikke alltid frokost, og man kan godt hoppe over måltider !

Det vanskeligste ved 5:2-fasten har vært ... å reise seg fra bordet etter et 250-kaloriers måltid og ikke føle seg helt mett og fornøyd. Men hvis man har en tendens til å legge for mye på tallerkenen, er det en fin øvelse. Jeg fant raskt ut at det som fungerer for meg, var kylling eller tunfisk på boks kombinert med grønnsaker og en klatt hytteost. Du får mye kål, salat, tomat, agurk og rød paprika for de kaloriene! Det høres kanskje kjedelig ut, men det var nettopp mangelen på variasjon som gjorde det så lett.

Den største krisen var da ... jeg var på ferie. Men det var også den mest lærerike opplevelsen. Jeg var kjempeflink til å trene og gikk en lang tur med powerwalk hver morgen. Jeg hoppet over de verste kalorifellene og valgte salat på restaurantene, og prioriterte heller noen fristende drinker og litt rosévin.

Når vekta sto stille, ... hadde jeg stor glede av å prate med de to andre testpersonene. Når det skjedde, hadde jeg dessuten en trappemetafor: Noen ganger er det en repos, men plutselig går det nedover igjen.

I tillegg til vekttapet ... har den største forandringen for min del vært det mentale. Opplevelsen av at jeg fysisk har det minst like bra på en fastedag som på en vanlig dag. Jeg føler meg utrolig tøff, og det smittet over på humøret.