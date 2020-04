Spørsmål og svar til I FORMs ruteplanlegger

Hvorfor mangler det stier eller andre ting på kartet?

Det kartet vi bruker i ruteplanleggeren, er et såkalt Open Source-prosjekt, der tusenvis av brukere verden over hele tiden bidrar til å rette opp og forbedre kartet.

Det betyr at du forhåpentligvis vil oppleve at mange features (for eksempel bålplasser, vannposter med mer) samt mange mindre stier som normalt ikke er med på andre kart, vil være med på dette kartet.

Det kan også bety at noen områder ikke er så godt dekket som de kunne ha vært.

Hvis dette gjelder for ditt område, så beklager vi. Vi anbefaler da at du måler opp ruten manuelt - punkt for punkt - og ikke lar den automatisk følge stier og veier.

Hvis du er interessert i å bidra til å forbedre kartet i ditt område, kan du se hvordan du gjør det her:

Getting involved with OpenStretMap (ekstern side på engelsk)