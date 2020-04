1. Du får et sunnere sinn

Flotte omgivelser, følelsen av frihet og komplett fred og ro er noe av det som gjør oss glade i topplokket når vi ferdes i det fri. Utallige studier kobler natur sammen med mental helse og velvære. Bare det å se på fugler i naturen kan ifølge forskning gi større mentalt overskudd og redusere risikoen for angst og depresjon.

En undersøkelse fra 2019 viser også at to timer i uka er nok til å gi større mentalt velvære. En annen undersøkelse har vist at barn og unge som vokser opp uten adgang til grønne områder, har større risiko for å utvikle psykiske sykdommer i voksenlivet.

2. Du lever lenger

Man vet ikke nøyaktig hvorfor, men flere studier peker på at mennesker som bor tett på natur og grønne områder som parker, skoger, sjøer lever lenger og utvikler færre dødelige sykdommer. En stor studie fra blant andre WHO viser for eksempel at risikoen for å dø en tidlig død - det vil si før gjennomsnittsalderen - er lavere hvis du har enkel tilgang til grønne omgivelser fra bostedet ditt.

3. Du får beveget deg

Du slår flere fluer i en smekk når du drar ut i naturen. For ikke nok med at du renser hodet og booster det mentale velværet, slik at du også får beveget kroppen. Uansett om du går en tur ved vannet, løper i en park eller sykler en tur i skogen slik at du får livsviktig mosjon.

Bruk for eksempel en aktivitetsklokke til å holde styr på skrittene dine og bli positivt overrasket når du kommer hjem fra en lang gåtur med både ro i sjelen og mosjon på kontoen.

4. Du senker stressnivået

Føler du deg presset på jobbet eller hjemmefronten? Og merker du økende stressymptomer? Da bør du kanskje komme deg ut under åpen himmel, og suge til deg roen og friheten som finnes i naturen. Masse forskning viser nemlig at tid i naturen motvirker stress.

Og vi snakker ikke nødvendigvis flere timer i naturen. En amerikansk undersøkelse viser for eksempel at bare 10 minutter ute i grønne omgivelser er nok til å dempe følelsen av psykisk og fysisk stress.

Andre forskere har kommet frem til at en 20 minutters gåtur i naturen kan senke nivået av stresshormonet kortisol med 10 prosent.

5. Du husker bedre

Når du er hjemme, er det alltid 10 000 ting som bare må ordnes. Ute i naturen får du som regel ro, det er bare fuglekvitter og lyden av rennende vann som distraherer. Den roen kan skjerpe oppmerksomheten og evnen til å huske.

En amerikansk studie har for eksempel vist at du forbedrer hukommelsen med 20 prosent etter bare en time i naturen. Ifølge forskerne lader hjernen opp på en helt annen måte når du befinner deg i fredfylte, naturlige omgivelser uten ting som distraherer deg eller gjør det mentalt utbrent.