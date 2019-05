6. Er det normalt å blø etter overgangsalderen?

Hvis du begynner å blø etter overgangsalderen etter ett år helt uten menstruasjon, er det viktig at du går og får det undersøkt, for det kan i verste fall være et tegn på kreft i underlivet. Når det er sagt, er det viktig å understreke at en blødning langt fra behøver å bety at noe er galt, for det kan også skyldes for eksempel tørre og irriterte slimhinner. Uansett er det nødvendig med en gynekologisk undersøkelse så fort som mulig.

7. Kan gynekologen gi meg råd om sexlivet mitt?

Hvis du har problemer med sex og det gjør vondt, eller du har kanskje ikke lyst i det hele tatt, kan gynekologen hjelpe deg. Ofte er det små ting som skal til for å bøte på problemene. Stikkpiller med østrogen hjelper for eksempel mot tørre slimhinner, som ofte er årsaken til at sex gjør vondt. Testosteron kan også øke lysten.

8. Bør jeg vaske hendene etter at jeg har vært hos gynekologen?

Husk å vaske hendene når du er ferdig på benken og har tørket av deg med den servietten som gynekologen ganske sikkert gir deg etter undersøkelsen. Mange glemmer det, men du kan se på det omtrent som et dobesøk. Da er det jo helt naturlig å vaske hendene godt etterpå av hygieniske årsaker.

9. Blir underlivet mitt påvirket av det jeg spiser?

Sukker kan føre til kløe så hvis du spiser mye godteri og kaker, kan det godt være grunnen hvis du ofte har sopp eller lignende som gjør at det svir og klør nedentil. Resten av kroppen har ikke godt av for mye sukker, og det gjelder underlivet også. Det er det faktisk mange som ikke er klar over.

10. Bør jeg avlyse timen hvis jeg har mensen?

Det er greit å ha mensen så for gynekologens skyld er det ingen grunn til å avlyse timen, med mindre du skal sette inn spiral. Det må nemlig gjøres etter menstruasjon. Før i tiden var det ikke mulig å ta celleprøve hvis du blødde, men slik er det ikke lenger. Det er selvfølgelig noen som ikke liker å bli undersøkt når de har mensen, men for gynekologen spiller det ingen rolle.

11. Hvor ofte bør jeg gå til gynekologen?

3 år bør det maksimalt gå mellom hver underlivsundersøkelse for friske kvinner i alderen 25–69 år. Hensikten er å ta en celleprøve for å avdekke eventuelle forstadier til livmorhalskreft.