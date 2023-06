Når er skjeden sunn?

Skjeden skal være sur, men bare når det gjelder pH-verdien. pH-verdien i en sunn og frisk skjede er nemlig mellom 3,8 og 4,5 – som tilsvarer pH-verdien i appelsinjus. Surheten beskytter mot infeksjoner. Det er naturlige bakterier som danner den melkesyren som gjør skjeden sur.

Hvordan skal skjeden lukte?

Den skal ikke lukte litt engang, for en sunn skjede er helt luktfri. Punktum. Den produserer heller ikke særlig mye utflod. Som en tommelfingerregel er noe galt hvis du har så mye eller så illeluktende utflod at det krever bruk av truseinnlegg daglig. Det kan være snakk om infeksjon, sykdom eller sopp.

Kan skjeden gro sammen?

Use it or lose it... Du har kanskje tenkt den grufulle tanken at skjeden kan gro sammen og gå fullstendig i dvale etter lengre tid uten sex. Det stemmer at ting har godt av å bli brukt, også skjeden. Gynekologen har møtt mange kvinner på 75–80 år som har funnet en mann og gjerne vil ha sex igjen, men tror ikke at det er mulig lenger. Lokal østrogenbehandling i skjeden i form av en krem, stikkpiller eller en østrogenholdig ring, får den imidlertid til å fungere igjen, forsikrer gynekologen.

Når bør du gå til legen?

Du skal ikke finne deg i noe som helst, heller ikke når det gjelder underlivet. Mange kvinner går altfor lenge med utflod, luktplager, kløe og smerter ved samleie. Det er dumt, for alt sammen kan fikses. Derfor bør du absolutt gå til legen hvis noe ikke føles riktig.

Kan man skade skjeden?

Man får ikke uten videre skader i skjeden. Det kan oppstå rifter, men de er i så fall påført. Enten med en dildo eller en penis som er jaget for hardt eller feil opp, eller fordi slimhinnene i skjeden er tørre. Det er også derfor at man kan se skader ved voldtekt, siden kvinnen ikke var våt.