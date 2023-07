Det er lurt å jobbe for å ha et immunforsvar i balanse, som verken underpresterer eller overreagerer. Et immunforsvar som reagerer for kraftig, kan faktisk være en større trussel mot deg enn sykdommen det bekjemper.

Et av de farligste eksemplene på et overaktivt immunforsvar er syndromet cytokinstorm. Cytokiner er en gruppe celle­signalstoffer som blant annet aktiverer forskjellige typer hvite blodlegemer. En cytokinstorm blir utløst når immunforsvaretoverreagerer og frigir for store mengder inflammatoriske cytokiner. Det kan forårsake en så kraftig betennelsestilstandat kroppen går i sjokk, eller setter organer ut av spill. For eksempel kan nyrene eller leveren slutte å fungere, slik at det til syvende og sist koster pasienten livet.