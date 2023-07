Hvis du er sliten etter en lang arbeidsdag, vil du ha problemer med å få opp pulsen. Det er en klar indikasjon på at kroppen ikke er helt på topp og har behov for en pause. Hvis du er småsyk, vil pulsen derimot ligge høyere enn du er vant til – både under hvile og hvis du trener. Det skyldes at kroppen er belastet, og at den er i gang med å forsvare seg mot infeksjonen.