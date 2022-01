Man kan ha mer enn to. Den tredje ligner ofte på en vorte eller en stor føflekk, og sitter gjerne under det ene brystet eller på magen. Alle pattedyr har to «melkelinjer» ned langs buken mellom for- og bakbein, også for eksempel griser. Hos mennesker løper linjer fra armhulen og ned til lysken, og det er her genene dine kan finne på å plassere en ekstra vorte.