Hvorvidt du kan bli kvitt pukkelen av vev og fett som legger seg rundt den sjuende nakkevirvelen, avhenger av hva som er årsaken til den. Pukkelen kan nemlig være et symptom på beinskjørhet, og da er det ikke fett som skjuler seg under huden, men et begynnende sammenfall av nakkevirvler. Hos mange er imidlertid pukkelen helt ufarlig, og da er det hjelp å få.

Først og fremst er det viktig å forebygge ved å sørge for en rank og rett holdning, spesielt hvis du jobber foran en skjerm eller holder mye på med telefonen. Når du bøyer nakken mye, øker belastningen på nettopp den sjuende nakkevirvelen, og i tillegg til at det er usunt, kan det altså føre til at du får en uønsket pukkel i nakken. Samtidig som du forebygger, finnes det en rekke øvelser som kan minske den.

Men på samme måte som det tar lang tid å utvikle en pukkel, kan det også ta litt tid å bli kvitt den, så her må du smøre deg med tålmodighet.