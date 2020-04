Derfor er strikken perfekt

Den tar minimal plass – Du kan ha den i skuffen og finne den fram på et øyeblikk. Det er helt avgjørende. Hvis det blir vanskelig å gjøre øvelsene, for eksempel hvis det krever tungt, stort eller dyrt utstyr, er det stor fare for at treningen aldri blir noe av.

Den utfordrer skulderen – Når du trener med en strikk, må den holdes stram hele tiden. Det er ganske irriterende, og dermed ganske utfordrende for stabiliteten. Derfor krever også en strikk mer av musklene enn en håndvekt, som er mer stabil.

Hvilken treningsstrikk bør jeg kjøpe?