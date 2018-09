Den beste øvelsen: Skuldersirkler

Hjernen har innprentet et 3D-kort over kroppen din der alle bevegelsene du noen gang har gjort, er tegnet inn. På den måten behøver du ikke å finne opp en ny strategi hver gang du skal gjøre en velkjent bevegelse. Hvis du ikke jevnlig beveger leddene på alle mulige måter, glemmer imidlertid hjernen hva den kan, og det gjelder for skuldrene også.

Et eksempel kan være hvis du sitter foroverbøyd foran pc-en i mange timer hver dag. Det gjør at skuldrene «låses» i denne stillingen. Ikke fordi det er umulig å gjøre noe annet, men fordi hjernen glemmer at det finnes andre muligheter. Da kan det plutselig føles vanskelig å løfte armene over hodet eller bakover. Derfor har hjernen – som en hvilken som helst annen form for GPS – behov for å få oppdatert det indre kortet med jevne mellomrom, og det er her skuldersirklene kommer inn i bildet. Øvelsen minner nemlig hjernen om at skuldrene kan komme ut i alle ytterstillingene, slik at området forblir velsmurt og fleksibelt.

Slik gjør du