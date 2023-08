Hvor lenge skal jeg ligge i planken?

Har du aldri tatt planken før, så ikke fortvil. Den er lett å gjøre: Du skal bare legge deg ned på gulvet og hvile vekten på underarmene og tærne. Spenn godt i magemusklene og løft kroppen litt opp slik at du står stiv som en planke fra hode til ankler.

Få maks ut av planken

Du får størst utbytte av innsatsen hvis du justerer vanskelighetsgraden fortløpende i stedet for bare å stå stadig lenger, slik mange har en tendens til å gjøre. Den plankeøvelsen du velger må verken være så vanskelig at du henger i korsryggen eller så lett at du ikke blir tilstrekkelig utfordret. Er det for hardt kan du skade ryggen og er det for lett blir du ikke sterkere av å stå der. Tilpasser du derimot belastningen, slik at den hele tiden er på ditt nivå, er planken en supergod øvelse som gjør at du raskt kjenner at du blir sterkere både i mage og skuldre samt lår- og setemuskler.

