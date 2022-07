Reisesyke er en samlebetegnelse for bil-, sjø- og flysyke. Man kan til og med bli romsyk, som astronauter kan oppleve ved vektløshet. VR-syke faller også inn i kategorien.

Ordet beskriver det ubehaget man får ved å gå inn i for eksempel et dataspill med VR-briller, der de vanlige rammene for rom og avstand oppheves og erstattes av spillets verden. Det kan også føre til kvalme og oppkast.

Alle former for reisesyke kan langt på vei forebygges og behandles på samme måte. Det handler om at begrense sanseinntrykkene slik at det er større samsvar mellom det vi kjenner på kroppen og det vi ser. Så bortsett fra at du ikke kan åpne vinduet og få frisk luft når du reiser med fly, fungerer de samme rådene uansett hvilken transportform det er snakk om.