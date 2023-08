Hvorfor blir jeg kvalm?

Kvalmen oppstår når kvalmesenteret i hjernen blir aktivert. Dette senteret sitter i den nederste, bakerste delen av hjernen, som er den mest opprinnelige. Det gir god mening at kontrollsenteret til kvalmen sitter akkurat der, for vi mennesker har altid hatt behov for å kunne reagere på farlige bakterier og virus for å sikre vår overlevelse.

Når du blir kvalm, skjer dette:

Prosessen begynner i et av de fire områdene som kan aktivere kvalmesenteret: blodbanen, tarmsystemet, balansesenteret i øret eller hjernen.

Områdene har små sanselegemer, også kalt reseptorer. Når de påvirkes sender de beskjeder til hjernen.

Kvalmesenteret i hjernen får beskjeden og så begynner ubehaget.

Reseptorene i de fire områder reagerer på forskjellige påvirkninger. Blodbanens reseptorer reagerer blant annet på kjemiske stoffer, medisin, alkohol og nikotin. Tarmsystemet påvirkes av infeksjoner og virus. Når vi er bil- eller sjøsyk, er det reseptorene i øret som reagerer, og ved migrene er det reseptorene i hjernen.