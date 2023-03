Elveblest kan deles inn i to undertyper: akutt elveblest, hvor symptomene varer i mindre enn seks uker, og kronisk elveblest, der du har daglige eller hyppig tilbakevendende utbrudd i mer enn seks uker om gangen.

Selv om det heter «kronisk elveblest», betyr det ikke nødvendigvis at det vil vare livet ut. Det forteller bare at det er snakk om et langvarig forløp. Symptomene – eller hudreaksjonen – er de samme for de to variantene.

Kronisk elveblest er mye mindre vanlig enn den akutte formen, som rammer anslagsvis 20 prosent av alle nordmenn én eller flere ganger i løpet av livet. Kronisk elveblest rammer bare 0,5–1 prosent av befolkningen, og svært sjelden barn. Kvinner rammes tre ganger mer enn menn.