Hva er forskjellen på omgangssyke og matforgiftning?

Årsaken kan være at maten ikke er ordentlig tilberedt. Matforgiftning er faktisk ganske sjeldent, fordi det er noen spesielle bakterier som må finnes i maten for at de eventuelt skal kunne omdannes til giftstoffer.

Den vanligste årsaken er imidlertid at maten ikke er riktig avkjølt etter kokkeleringen.

Du har kanskje lagd en gryterett som du lar stå for lenge i romtemperatur, i stedet for å sette den maten som er til overs i kjøleskapet med én gang. Da kan disse spesielle bakteriene med de latinske navnene Bacillus cereus eller Clostridium perfringens, danne giftstoffer som du blir fryktelig syk av.

Det skjer ganske fort etter at du har spist, men går for det meste fort over igjen – heldigvis!