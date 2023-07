Har leveren godt av en avgiftning?

... styrer fordøyelsen. Alt du fordøyer, går fra tarmen og over i blodbanen, og videre forbi leveren. En del brytes også ned til avfallsstoffer som leveren sender på dør.

... regulerer sukkerstoffskiftet. Leveren støtter blodsukkeret hvis du for eksempel faster. Den sørger for at du fremdeles har energi til rådighet, selv om det er lenge siden du har spist.