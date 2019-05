Cirka én av tre nordmenn har for høyt blodtrykk, og svært mange uten at de vet det. Hvis du får høyt blodtrykk, vil du mest sannsynlig ikke merke noe som helst, for høyt blodtrykk gir i de aller fleste tilfeller ingen symptomer overhodet.

Det er ikke bra. For selv om du ikke kjenner noe, skader høyt blodtrykk kroppen din. Når blodet pumpes rundt med et vedvarende høyt trykk, sliter det på blodkarene og hjertet, slik at risikoen for eksempelvis blodpropp, hjerneblødning, forstørret hjerte, karsprengninger, nyresvikt og dårlig hukommelse øker. Og jo lenger du går rundt med høyt blodtrykk, desto mer skade rekker det å gjøre.

Den gode nyheten er at høyt blodtrykk kan behandles med både medisiner og livsstilsendringer – det gjelder bare å oppdage det i tide. Og her er den eneste sikre – og heldigvis svært enkle – måten å måle blodtrykket på:

Fordeler ved å måle blodtrykket hjemme

Du kan få målt blodtrykket hos legen, og bør alltid gjøre det hvis du mistenker at det er for høyt. Men det er flere fordeler ved å gjøre det hjemme (også):

Du kan måle blodtrykket så ofte du vil, og dermed følge med på det fortløpende.

Du kan gjøre det akkurat når det passer for deg.

Du kan få mer presise målinger, fordi du kan gjøre flere målinger over tid og ikke bare noen få hos legen. Blodtrykket svinger naturlig, så jo flere ganger du måler det, desto tryggere kan du være på at målingene totalt sett gir et riktig bilde. Da sikrer du at blodtrykket ikke er påvirket av spesielle omstendigheter nettopp den dagen du målte det hos legen.

Du kan også sjekke de andre i familien hvis du har en blodtrykksmåler hjemme.

Det er lett å sjekke blodtrykket hvis du føler behov for det.