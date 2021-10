Alle kan få blodpropp, men det er flere ting som øker risikoen. Noen av dem kan du selv gjøre noe med, mens andre oppstår uansett. Nok en gang er det viktig å skille mellom blodpropp i arteriene og blodpropp i venene, siden risikofaktorene er vidt forskjellige.

For blodpropp i arteriene spiller livsstilen inn, for en rekke uvaner kan føre til økt åreforkalkning. For eksempel:

Røyking.

For lite mosjon.

Usunt kosthold.

Røykere har fem ganger større risiko for blodpropp i hjertet enn ikke-røykere, og en studie fra 2019 viser at hvis man bare ser på pasienter i alderen 30–50 år med blodpropp, så røyker tre av fire.

På lista finner vi også for lite mosjon og usunt kosthold. Begge deler kan bidra til høyt blodtrykk og for høyt kolesterol, og begge deler er viktige risikofaktorer for blodpropp i arteriene. I tillegg kommer de faktorene du ikke har kontroll over, som for eksempel:

Noen familier kan være ekstra utsatt for blodpropp mer generelt, men også ekstra utsatt for høyt blodtrykk, som øker risikoen for blodpropp. Hvis det gjelder familien din, er du nødt til å være ekstra oppmerksom på symptomene.

Risikoen for blodpropp øker fra 40-årsalderen, og for oss kvinner øker risikoen markant når vi kommer i overgangsalderen. Menn får oftere blodpropp enn kvinner, og diabetikere – enten det er snakk om type 1 eller type 2 – er mer utsatt enn andre.

Når venene rammes

Hva angår blodpropp i venene, handler mange av risikofaktorene om inaktivitet. Har du av en eller annen grunn vært sengeliggende lenge, eller du har sittet stille og litt fastklemt i over fire timer uten pause på bilferie eller et fly, har du ekstra stor risiko for å få blodpropp i beinet. Graviditet, overvekt, p-piller og kreft øker også risikoen. Det er likevel forskjell på risikoen for ulike typer p-piller, og den nye generasjonen p-piller anses for å være de sikreste. Avslutningsvis kan du også være genetisk disponert for blodpropp.