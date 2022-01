Slik vet du om du har delte magemuskler

De rette magemusklene – sixpack-musklene – er naturlig delt i to. Men siden de er forbundet av et elastisk lag med bindevev, føles de som en enhet. Hvis bindevevet svekkes og blir tynt, kan det bli unaturlig stor avstand mellom de to delene, og du får såkalt delte magemuskler.

Alle gravide får delte magemuskler i siste trimester, fordi bindevevet må strekke seg ut for å gjøre plass til den voksende babyen. Hos de fleste samler musklene seg en stund etter fødselen. Det er imidlertid ikke bare gravide som rammes: Alle kan få delte magemuskler hvis bindevevet blir presset av for eksempel fett i bukhulen, dårlig fordøyelse eller trening med feil teknikk.

Nedenfor har vi listet opp de vanligste tegnene på delte magemuskler, men det er bare en fagperson, for eksempel en spesialisert fysioterapeut, som kan gi et endelig svar på spørsmålet. Hun kan nemlig undersøke hvor stor avstanden mellom magemusklene er, og enda viktigere: hvor sterkt og smidig bindevevet er. Det har betydning for hvor fort musklene får tilbake sin gamle form.

Hvis det er snakk om delte magemuskler, må bindevevet trenes opp, og til det har vi valgt ut en riktig god øvelse. Du kjenner den sikkert allerede, men husk at teknikken er kjempeviktig.