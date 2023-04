Lær deg forskjellen på hudkreft og føflekkreft

Vår og sol betyr økt fokus på solbeskyttelse. Og når UV-indeksen er 3 eller mer, er det på tide smøre seg eller søke skygge. For noen kan det imidlertid allerede være for sent. Huden har nemlig en lei tendens til å huske solskader fra ungdommen.

Derfor er det en svært god nyhet at danske og nederlandske leger har sett lovende resultater med såkalt T-cellebehandling hos pasienter med framskreden føflekkreft. I et nylig forsøk ble hele 20 prosent av totalt 168 pasienter kreftfrie med behandlingen, mens halvparten opplevde en halvering av metastasene (svulster som har spredt seg). Det er snakk om pasienter som ikke kunne behandles med vanlig immunterapi.

Celler ­settes inn igjen

Ved T-celleterapi får pasienten transplantert sine egne immunceller inn i kroppen. Legene starter med å skjære ut små biter av kreftsvulsten. Etterpå behandles de med signalstoffer som får T-cellene til å søke seg ut av det syke vevet. Disse T-cellene bearbeides i fire–seks uker, hvor én miillion T-celler blir til 100 miliarder. Etterpå blir de operert inn i pasienten igjen – og da slår de i hjel kreftceller.

Resultatene har vært så gode at forskerne har søkt om tillatelse til å framskynde tilgangen til denne behandlingen.

Kilde: ESMO Congress 2022