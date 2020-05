I motsetning til andre kreftformer, der fysisk aktivitet har en forebyggende effekt, ser det faktisk ut til å øke risikoen for føflekkreft.

Det er bare gjort noen få undersøkelser på dette området, så sammenhengen er ikke helt sikker, men hvis det stemmer, er trolig forklaringen at mange fysiske aktiviteter foregår utendørs, der du blir eksponert for sol. Det er likevel ingen grunn til å unngå fysisk aktivitet – sørg heller for effektiv solbeskyttelse når du skal være aktiv ute.

Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen