Hvor mange rammes av føflekkreft?

Fra 1958-62 ble 68 kvinner diagnostisert med føflekkreft, altså 4,3 per 100 000. Fra 2013-2017 fikk 1004 kvinner årlig denne diagnosen, 37,2 per 100 000. For menn var tallene i disse to periodene henholdsvis 61 menn årlig (4,2 per 100 000) og 1031 (41,9 per 100 000). Risikoen for å bli rammet av føflekkreft før du fyller 75 år er 2,5 prosent for kvinner og 2,6 prosent for menn. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det sender faktisk føflekkreft inn på lista over folkesykdommer, sammen med blodpropp, gikt og kreftformer som lungekreft og brystkreft.

Kreftformen er blitt langt hyppigere de siste 70 årene, og vil trolig fortsette å øke i årene framover.

Men hva skyldes økningen i føflekkreft? Her Først og fremst er det solvanene våre som har endret seg på bare få år. I 2017 svarte 36 prosent av danskene i en rapport fra Kræftens Bekempelse og Trygfonden ja til at de hadde blitt solbrent på ferie de seneste årene. I 2013 var tallet bare 27 prosent. Det er ingen grunn til å tro at det er noe annerledes for nordmenn. Og nettopp soling og solbrenthet er hovedårsaken til at vi utvikler føflekkreft.

Nye tilfeller av føflekkreft over tid