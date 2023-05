Rikke fikk brystkreft og brukte trening til å takle sykdommen.

– Jeg hadde noen heftige nedturer i den perioden hvor det ble tatt mammografi og ultralyd, og de fant noe på begge. Mens jeg gikk og ventet på resultatet av vevsprøvene, var alle muligheter åpne – også de aller verste. Jeg var ekstremt redd og hadde behov for å gjøre noe for å styrke kroppen og psyken. Det var helt uutholdelig bare å gå rundt og vente, sier hun.

– Jeg trodde først at det var en melkekjertel, men det viste seg å være forstadier til kreft. Attpåtil av den svært aggressive typen. Jeg fikk vite at hele brystet måtte opereres bort så fort som mulig, forteller Rikke.

I fjor satt Rikke Hansen og ammet sin lille sønn, og la merke til at han ikke ville ta fra det venstre brystet. Hun skjønte at det var fordi det var noe inni der.

I tiden etter operasjonen gjorde Rikke alt hun kunne for å bevege seg. Hun kunne omtrent ikke gjøre noe med venstre arm, men trente forsiktig den høyre, og regnet med at noe av innsatsen ville flyte over i den dårlige siden. Iherdigheten hennes ga uttelling. Bare én måned etter operasjonen kunne hun trene styrke igjen, og fire måneder senere spilte hun den første håndballkampen etter at hun oppdaget kulen i brystet. Det var noe som fikk fram tårene.

Er du syk? Ikke tenk at noe ikke lønner seg fordi du ikke kan gjøre det du helst vil. Legg lista kjempelavt. Jeg tror at absolutt alt har en effekt, så bare gjør det du kan.

Er du frisk? Se på treningen som en investering. Du skylder deg selv å være aktiv, for du vet ikke hva som venter rundt neste hjørne, og det er aldri feil å bevege kroppen og være sterk og robust. Tren for livet!

Trening har hatt en effekt

Et halvt år senere er det ikke lenger noe Rikke ikke kan gjøre. Legene mener at det at hun var i så god fysisk form før operasjonen, kombinert med den store innsatsen etterpå, har hjulpet henne med å bli frisk lynraskt.

Etter en brystoperasjon må de fleste få tappet væske fra brystet i opptil halvannen måned, men Rikkes kropp klarte selv å kvitte seg med væsken etter bare 10 dager – trolig fordi hun har vært så aktiv og holdt kretsløpet i gang både før og etter operasjonen. Selv gir hun treningen hele æren for den gode utviklingen.

– Jeg sier ikke at trening er veien å gå for alle. Det finnes kvinner som går gjennom mye hardere og lengre forløp med cellegift og stråling enn meg, og jeg aner ikke hvordan all den trøttheten og sykdommen føles. Men for meg personlig har idrett vært en måte å håndtere en utrolig vanskelig situasjon på. Det hjalp veldig å tenke på at jeg selv kunne gjøre noe for å påvirke situasjonen.

I dag er trening en like viktig del av Rikkes liv som det alltid har vært, selv om motivasjonen er betydelig endret underveis.

– En gang i tiden trente jeg for å se ut på en bestemt måte, men det fokuset er borte for lengst. I dag driver jeg med idrett for å holde meg sunn og sterk, både i kroppen og i livet, sier Rikke.