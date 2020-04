Brystkreft er nært forbundet med kvinner, selv om også menn kan få sykdommen.

De kvinnelige kjønnshormonene, spesielt østrogen, spiller en avgjørende rolle for hvordan sykdommen utvikler seg, og derfor øker risikoen i takt med antallet vanlige menstruasjoner, da nettopp østrogennivået er høyt.

Hvis du kommer tidlig i puberteten, ikke får barn og kommer sent i overgangsalderen, har du derfor også vesentlig høyere risiko for å få brystkreft enn om du kommer sent i puberteten, får mange barn og kommer tidlig i overgangsalderen

Brystkreft – spørsmål og svar