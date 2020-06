Følg disse kostrådene og reduser kreftrisikoen

1. Spis masse frukt og grønt

EFFEKT: Reduserer risikoen for kreft i munn, svelg og strupehodet.

DERFOR: Frukt og grønt gir deg masse vitaminer, mineraler og antioksidanter som bidrar til å bygge opp et sterkt immunforsvar. Flere studier viser at særlig kål har en forebyggende effekt mot kreft, men det viktigste er faktisk at du spiser flere forskjellige grønnsaker - gjerne i alle regnbuens farger.

Når du tygger på de sprø helsebombene, får du også masse fiber som både styrker tarmsystemet og fordøyelsen, og gjør deg mett for få kalorier. Dermed blir det lettere å holde en sunn normalvekt.

Overvelt er kreftfremkallende, og jo mer du veier, desto mer øker risikoen.





ANBEFALT MENGDE: Gå for minimum 500 gram om dagen, gjerne 400 gram grønnsaker, som både inneholder færre kalorier og metter mer enn frukt.

Her kan du lese mer om overvekt og kreft.

2. Spis fullkorn

EFFEKT: Reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft.

DERFOR: Tarmsystemet og fordøyelsen elsker de mange fibrene i fullkorn, og flere studier viser at fullkorn beskytter mot utviklingen av tarmkreft. Fibrene metter også godt, noe som gjør det enklere for deg å holde vekta.

ANBEFALT MENGDE: Prøv å spise 75 gram fullkorn daglig. Det tilsvarer for eksempel 2 dl havregryn og 1 skive rugbrød eller en porsjon fullkornpasta (75 gg ukokt). Tenk generelt på alltid å velge grove varianter når du spiser brød, pasta, ris og lignende.grove varianter, når du spiser brød, pasta, ris og lignende.





3. Velg magre meieriprodukter

EFFEKT: Reduserer risikoen for tykk- og endetarmskreft.

DERFOR: Forskerne har en teori om at kalsium i meieriprodukter har den egenskapen at det binder skadelige stoffer, som for eksempel tungmetaller og lignende i tarmen, slik at de ikke kommer i kontakt med tarmveggen.

ANBEFALT MENGDE: Få i deg en mengde som tilsvarer cirka 1/2 liter melk og litt ost hver dag. Begrens mengden av fete meieriprodukter som fløte, smør og fete oster, av hensyn til kaloriene og vekta.