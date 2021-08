SANT

Ost er et levende produkt, og derfor har den det best når den kan puste. Samtidig er det viktig at den ikke tørker ut. Det er grunnen til at mange ostehandlere bruker vokspapir, som dels holder på en del av fuktigheten og dels gjør at osten får puste. Har du ikke vokspapir for hånden, kan du oppbevare osten i en osteklokke eller en glasskål med lokk. Det er viktig at det er luft rundt den. Sjekk at det ikke ligger noen vanndråper på osten. Det er et tegn på for høy luftfuktighet og fremmer veksten av uønsket mugg på overflaten.