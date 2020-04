Hva er kreft?

Kort fortalt er kreft når celler i kroppen utvikler seg til kreftceller. Kreft er ikke bare én sykdom, men det finnes hundrevis av kreftformer som er oppkalt etter det stedet i kroppen det oppstår.

Hver enkelt kreftform har sine egne symptomer og kjennetegn i forhold til alder, kjønn, utbredelse, behandling og overlevelse.

På denne siden setter vi fokus på kreft, og så kan du lese om noen av kreftformene som oftest rammer kvinner.

Hvilke kreftformer rammer kvinner framfor menn?

Kvinner og menn er etter hvert blitt likestilt på mange områder. Men kreft kjenner ikke til likestilling, og vi rammes svært forskjellig alt etter om vi er født med to X-kromosomer eller ett X- og ett Y-kromosom.

Hvis diagnosen for eksempel lyder på blærekreft eller kreft i skjoldbruskkjertelen, er kjønnet ditt helt avgjørende for sjansen for å overleve. Blærekreft rammer nemlig tre ganger så mange menn som kvinner. Hvis svulsten sitter i skjoldbruskkjertelen, forholder det seg annerledes. Denne sykdommen rammer flest kvinner.

Kvinner er mindre sårbare overfor kreft

Men generelt er kvinner mindre sårbare enn menn når det gjelder kreft.

En stor amerikansk undersøkelse fra 2012 viser at menn har 45 prosent risiko for å utvikle kreft på et tidspunkt av livet, mens tallet for kvinner «bare» er 38 prosent. Og det til tross for det faktum at kvinner lever lenger, og at kreftcellene derfor har bedre tid til å utvikle seg og vokse.

Sånn med én gang kan det virke merkelig at det er så store kjønnsforskjeller, men biologisk sett er kvinner og menn veldig ulike.

Prostata er for eksempel ikke bare et organ som er forbeholdt menn – det er også kreftens yndlingsoffer totalt sett. Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn, mens den av åpenbare grunner ikke rammer en eneste kvinne.

Omvendt er livmorkreft utbredt blant kvinner, mens mennene går helt fri, fordi de jo ikke har noen livmor.

Det forholder seg helt annerledes med brystkreft, som er den vanligste kreftformen blant kvinner, mens den er en av de aller sjeldneste blant menn. Selv om også de har bryster, unngår de som regel sykdommen, som angriper kvinnebryster 100 ganger oftere.

Og en av forklaringene på den store forskjellen er de kvinnelige kjønnshormonene.