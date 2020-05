Våkner du ofte badet i svette eller koker over i stressede situasjoner, er det dessverre en helt normal konsekvens av overgangsalderen. Når kroppen begynner å produsere mindre østrogen, blir du nemlig mer følsom overfor temperaturstigninger.



Øker kroppstemperaturen bare bitte litt, vil kroppen prøve å kjøle den ned. Det gjør den ved å utvide de blodkarene som ligger nærmest huden. Dermed får blodkarene en større overflate, og de kan lettere hjelpe kroppen å bli kvitt varmen - og da har vi de berømte hetetoktene.



Hetetokter oppstår mest om natta og kan være svært forstyrrende for søvnen. Den gode nyheten er at hetetoktene vanligvis forsvinner igjen etter noen år, og at du selv kan gjøre noe for å redusere plagene.





1. Rødkløver mot hetokter

Rødkløver kan vise seg å bli din yndlingsblomst mens du er i overgangsalderen. En studie fra Aarhus Universitet viser nemlig at kvinner som hver dag drikker et ekstrakt av fermentert rødkløver, har færre hetetokter.



Det er avgjørende for effekten at det er fermentert, altså gjæret rødkløverekstrakt du tar, så sjekk emballasjen før du kjøper.



Derfor virker rødkløver: Fermenteringen av rødkløver øker opptakeligheten av østrogenliknende stoffer kalt isoflavoner eller phytoøstrogener, som rødkløver bugner av. Utfordringen med disse stoffene er at de er vanskelige å fordøye. Derfor forsvinner mesteparten av phytoøstrogenene man spiser i pille- eller kapselform mer eller mindre dreite gjennom systemet. Dette problemet løses imidlertid når rødkløversafta gjæres med melkesyrer.





Fermenteringen av rødkløver øker opptakeligheten av østrogenliknende stoffer kalt isoflavoner eller phytoøstrogener, som rødkløver bugner av. Utfordringen med disse stoffene er at de er vanskelige å fordøye. Derfor forsvinner mesteparten av phytoøstrogenene man spiser i pille- eller kapselform mer eller mindre dreite gjennom systemet. Dette problemet løses imidlertid når rødkløversafta gjæres med melkesyrer. Bonus ved rødkløver: Studien viser også at fermentert rødkløver senker risikoen for avkalking av skjelettet, noe som også er en konsekvens av overgangsalderen.





2. Mosjon mot hetetokter

Mosjon er bra for alle hele livet - også i overgangsalderen. Mosjonerer du regelmessig kan det nemlig gi både færre og mildere hetetokter. En svensk studie viser for eksempel at hetetokter bare forekommer halvparten så ofte i overgangsalderen blant fysisk aktive kvinner som hos kvinner som ikke er aktive.

En annen studie fra Københavns Universitet viser også at kvinner til en viss grad kan kompensere for tapet av østrogen og plagene av dette ved å mosjonere tidlig i overgangsalderen.