Ni ting du kan glede deg til etter overgangsalderen

Overgangsalderen er fryktet av mange. Tre av fire kvinner har plager i denne perioden. Samtidig er dette kroppens tydelige signal om at nå er det slutt på å være fertil - med andre ord er du ikke så ung lenger - så det er ikke noe å si på at mange av oss ikke ser på denne perioden med glede.

Men slapp av. Det er fortsatt 25 prosent av oss som glir relativt enkelt gjennom de beryktede årene, og av dem som har plager, er det slett ikke alle som rammes i stor grad. Og er du en av dem som for eksempel har voldsomme hetetokter, er det ting du kan gjøre selv for å dempe plagene.

Kanskje det også er en trøst at det er mange lyspunkter ved årene etter overgangsalderen, når du har lagt menstruasjonen bak deg.









1. Sex, strand og badstue når det passer deg

Det er ikke så kult å være på stranda, i svømmehallen eller i badstuen når du har mensen. Sex er heller ikke noe særlig de dagene i måneden. Det trenger du ikke å tenke på lenger.





2. God dag igjen til hvite bukser

Du kan ta på deg det dyre undertøyet ditt og kaste deg ned i den hvite sofaen alle dager i måneden hvis du har lyst - du trenger ikke å tenke på at du skal blø gjennom.





3. Farvel til gummi og piller

Du kan garantert ikke bli gravid lenger, og du trenger ikke lenger å bekymre deg for prevensjon. Har du og partneren din brukt kondom eller pessar, vil det uten tvil gi sexlivet et løft at dere ikke trenger å ha utstyret på plass før dere kan komme i gang.





4. Bye bye bind

5. Godt humør

“Å nei, det er ikke flere bind igjen!”. Har ofte vært i akkurat den situasjonen, kan du nå glede deg over at du aldri mer skal kjøpe haugevis av bind og tamponger til deg selv. Og så vil klimaet juble over at ditt forbruk av bind og tamponger er over.

Har du vært hardt plaget av PMS, kan du - og sikkert omgivelsene dine også - glede deg over færre humørsvingninger.





6. Masse deg-tid

Har du barn, er de sikkert store og selvhjulpne nå. Dermed har du bedre til til fritidsinteresser og alt det du har lyst til å bruke tid på. Tren, treff venninner, lær et nytt språk, engasjer deg i frivillig arbeid, begynn å male, lag en kjøkkenhage eller hva det nå er som gjør DEG glad.