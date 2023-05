En kjærlig partner. En dyr veske. Eller en som har landet drømmejobben. Tre ting som – blant mange andre – kan få magen til å knyte seg når de tilfaller en venninne, og ikke deg. Du er rask med å anerkjenne og rose, men kjenner at det svir innvendig. Det er virkelig vanskelig å stå i det, selv om du egentlig burde glede deg. Vi snakker om misunnelse. Skal vi tro undersøkelser, kjenner du til og med følelsen ganske godt. I en undersøkelse fra 2014 som ble gjennomført av analyseinstituttet YouGov, svarte hele 40 prosent at de syntes det var vanskelig å glede seg når andre utmerket seg positivt. Les også: Test: Er du introvert eller ekstrovert?

En annen meningsmåling (fra 2016) viser at 42 prosent har vært misunnelig på kolleger. Det vil si at bortimot halvparten av alle spurte innrømmer at de føler misunnelse, mens resten kanskje ikke gjør det ... – Misunnelse er en svært grunnleggende følelse. En fundamentalt menneskelig opplevelse som vi alle kommer i kontakt med, ettersom vi hele tiden speiler oss i hverandre og sammenligner oss med andre. Det er faktisk helt uunngåelig, mener Signe Hege­stand, som er autorisert psykolog og psykoterapeut.

I jobben sin hjelper hun mennesker med å takle den vanskelige følelsen.

Vi kan godt se en vakker kvinne på gata uten at det koster oss noe. Det er vanskeligere å unne en god venninne at hun ser virkelig flott ut eller har klart seg utrolig bra. — Signe Hegestand, psykolog

Det handler om overlevelse Misunnelse kan beskrives som et ønske om å ha en annens egenskaper, status, evner, anseelse, utseende, eiendeler og så videre. En sviende, nagende, brennende, borende følelse i magen, fordi en annen person befinner seg i en bedre situasjon enn du selv. Denne følelsen må ikke forveksles med sjalusi, selv om den er nær beslektet. Forskjellen er at ved sjalusi er du redd for å miste noe, som regel kjærlighet, mens misunnelse handler om at andre får eller har noe som du ikke unner dem, fordi du selv er opptatt av å få det. Hvis du allerede nå tenker: «Vel, dette angår ikke meg, for jeg er verken grådig eller smålig», så har du misforstått hva misunnelse er. Misunnelse er nemlig en del av den måten vi alle er kodet rent evolusjonært for at menneskeheten skal bli videreført. Vi er med andre ord bevisste på at det er de mest velstilte, attraktive og kompetente blant oss som mest sannsynlig vil videreføre genene sine. Det er altså en del som står på spill. – Derfor har vi i årtusener sett hvordan det ene dramaet etter det andre som bygger på misunnelse og sjalusi, har skapt verdenshistorie. Misunnelse er virkelig noe som kan vekke voldsomme følelser, sier psykologen.

Bare nære relasjoner Noen vil si at misunnelse er på nivå med hat, men vi hater ikke hvem som helst. I hvert fall ikke mennesker som ikke betyr noe for oss. I likhet med hat og sjalusi, blir vi ikke misunnelige på dem som er uviktige for oss. – Vi må som regel tett på for å finne noen vi blir misunnelige på. Vi kan godt se en vakker kvinne på gata eller på film uten at det koster oss noe. Det er vanskeligere å unne en god venninne eller en søster at hun ser virkelig flott ut eller har klart seg utrolig bra. Henne vil vi heller stenge ute mentalt enn rose, sier Signe Hegestand. Samtidig uttrykker hun forståelse for at vi blir misunnelige på hverandre. Når vi støter på reklame fra eksempelvis mote- og skjønnhets­industrien, trigges disse følelsene i oss, mener psykologen. De tjener penger på at vi har en hjerne som hele tiden sammenligner oss med andre – en egenskap som det er vanskelig å legge bort.

Har du et problem med misunnelse? Her er de typiske tegnene på at du er påvirket av misunnelse: Du er ikke glad på andres vegne når de lykkes med noe.

En annen persons suksess gjør at du føler deg ulykkelig.

Du føler behov for å snakke ned andres suksess.

Du dømmer andre og er negativ.

Du blir glad når andre mislykkes med noe. Kilde: Signe Hegestand, psykolog

Skamfullt Problemet med misunnelse er ikke selve følelsen, som er naturlig. Problemet er hvordan vi forholder oss til den. Vi mennesker har mange forskjellige følelser som er helt naturlige. Alt fra glede til sinne og misunnelse. Men vi har en lei tendens til å rangordne følelsene våre og se ned på noen av dem. Vi kan godt være glade og elske, men å være misunnelig og sint er ikke greit. Problemet er bare at vi har svært lite kontroll over hvilke følelser som dukker opp i oss, siden vi mennesker lever livet vårt og opplever verden gjennom følelser. – Likevel føler vi oss «feil» når vi føler misunnelse. Vi burde være bedre og større. Misunnelse er forbundet med svært mye skam, forklarer psykologen. Samtidig er vi villige til å gjøre omtrent hva som helst for ikke å føle ubehag. Derfor skynder vi oss å legge de vanskelige følelsene over på andre. Når vi føler misunnelse, gjør vi den andre personen «feil» for at følelsen skal ta mindre plass i oss selv. Det er dette psykologer kaller «projeksjoner». I stedet burde du være mindre redd for misunnelsen. Når du møter følelsen i deg selv, så prøv å takle den med forståelse i stedet for å skamme deg over at du føler slik. – Det burde vi trene mye mer på, for den samtalen med oss selv – eller andre som føler misunnelse, for den saks skyld – er vi dessverre veldig dårlige på. Men det er faktisk bare et spørsmål om trening, mener psykologen.

Ta mer plass du også Når du trener på å være mer romslig overfor misunnelsen, oppnår du noe helt spesielt, nemlig utvikling. Når du blir misunnelig, er det fordi noe kaller på deg. Noe som mangler i livet ditt, som du har behov for å gjøre mer av. Når du reagerer på at en annen er «for mye», kan det altså være et tegn på at du selv tar for lite plass. En erkjennelse som kan svi, men som samtidig gjør deg en tjeneste, ettersom den kan brukes til å skape en ny og interessant utvikling i ditt eget liv. – I stedet for å redusere det andre får til, bør du fokusere mer på at det er noe ved dem som kan være bra for deg selv. Du kan for eksempel prioritere deg selv mer eller være litt mindre tilbakeholden på jobben. Det samme som den personen du er misunnelig på, er flink til, forklarer psykologen. Med en slik holdningsendring kan du bruke misunnelsen til å sette i gang nye prosesser. Følelsen har altså potensial til å skape noe konstruktivt. Husk det neste gang en venninne kommer med en råfin, dyr veske.