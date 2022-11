Ja, det er faktisk fullt mulig, men det forutsetter at du jobber med deg selv og med den måten du håndterer de sjalu tankene på, for eksempel gjennom terapi.

Noen psykologer bruker såkalt metakognitiv terapi, som tar utgangspunkt i at du ikke selv bestemmer hvilke tanker som dukker opp i hodet ditt, men at det er du som bestemmer om du skal ta tak i dem.

I terapien lærer du å flytte fokus og får noen strategier for å bryte de destruktive tankemønstrene som plager deg.

Sjalusi kan i likhet med andre tvangstanker i verste fall ende med å styre hele livet ditt og ødelegge parforholdet.

I terapien lærer du også at du ikke kan hindre at partneren din er utro ved å ligge søvnløs hjemme og skumme av raseri mens han eller hun er på fest.

Og at det bare gir deg en kortvarig ro hvis du gir ham/henne et sett med regler om at han/hun for eksempel ikke får danse med andre eller må komme hjem til en bestemt tid.

Slike regler opprettholder bare sjalusi og mistro.