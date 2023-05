Misunnelig på andres liv? Slik takler du følelsen

Noen ganger kan misunnelsen ta så stor plass at det går ut over en relasjon som er viktig for deg, som en søster eller tidligere partner. Tanker og følelser om hevn og hat, som skyldes misunnelse, kan stå i veien for et normalt forhold til den andre. I slike situasjoner kan det hjelpe å gå til en terapeut, for da får du et trygt sted hvor du kan si ting høyt som andre ville ha blitt forskrekket over. Det kan være en stor lettelse å dele de stygge tankene, fordi det blir lettere å akseptere følelsene og slippe dem, og det vil føre til at de tar mindre plass i det daglige.