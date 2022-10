Forestill deg en vakker sommerdag hvor sola står høyt på himmelen og det ikke er en sky i sikte i flere mils omkrets.

Værmeldingen forteller deg at herligheten kommer til å fortsette resten av dagen, så det er bare å nyte alt du kan.

Deretter kan du forestille deg at du likevel ikke klarer å slippe tanken på regn. Du er faktisk så redd for at det skal begynne å regne at du tar med deg paraplyen. Du er kanskje til og med så redd for regn at du alltid har med paraply uansett hvor du går. Men selv ikke paraplyen demper frykten for at himmelen plutselig skal åpne seg og at det skal øse ned.

Omtrent sånn kan generalisert angst føles. Det er ikke bare regn du er redd for, men alt mulig – også det som er mye verre enn en regnskur.

Du kan være redd for å miste jobben eller bli ruinert, eller for at barna dine ikke trives på skolen.

I motsetning til fobier er nemlig ikke generalisert angst sentrert rundt bare én ting – den kan handle om kort sagt alt eller ingenting. Noen ganger er frykten til og med så diffus at den som er rammet ikke selv kan forklare eksakt hva hun eller han egentlig er redd for. Hun/han kjenner bare at frykten er der, og noen ganger er den der i så stor grad at det er direkte invalidiserende.