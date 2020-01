Ro ned mentalt

Forskere har flere ganger dokumentert at de som er stresset har økt risiko for å slite med ryggproblemer. Det kan blant annet skyldes at stress fører til muskelspenninger i hele kroppen og ikke minst ryggen, noe som i sin tur kan føre til dårligere søvn, mindre mentalt overskudd og andre ting som øker risikoen for smerter og gjør at de føles kraftigere. Det kan være mange årsaker til stress – fra jobbpress til problemer i parforholdet – og det finnes mange måter å få bukt med dem på, du kan for eksempel få hjelp av en fagperson.

Pass vekta

Et par kilo for mye er ikke noe å være redd for, men er det snakk om 20–30 kilo eller mer, kan det påvirke ryggen negativt. Dels fordi det kan medføre betennelse i kroppen, og dels fordi den ekstra vekten fører til større trykk og mer slitasje på vevet i ryggen. Et annet problem er at du ikke kan bevege deg like fritt når for eksempel magen er i veien. Det betyr at ryggen blir mindre smidig og de samme leddene belastes om og om igjen. Så sørg for å spise mer grønnsaker og mindre søtt og fett, slukk tørsten med vann og pass på at du legger inn mest mulig trening og bevegelse i hverdagen. Det vil i seg selv være kjempebra for ryggen.