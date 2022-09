Når innledet du sist en tanke med «hva om»? Hva om kjæresten forelsker seg i en annen? Hva om jeg får kreft – eller noe skjer med barna mine? Hva om jeg er en dårlig venninne – eller dårlig mor? Kanskje du bekymrer deg for krig eller klimaforandringer, hva du skal servere jentegjengen når de kommer på besøk, og om det skal regne på den hagefesten ...

Det er du ikke alene om. Ingenting er for smått, for stort eller langt unna til at man kan bekymre seg for det, og og mange av oss bruker enormt mye energi på å spekulere på om vi er gode nok og om vi tar de riktige valgene. Heldigvis finnes det også mange måter å bearbeide negative tankemønstre på som gjør at du kan komme til et punkt hvor du ikke bruker så mye energi på det du likevel ikke kan gjøre noe med.

De nære ting

Hvordan du skal få det til, vet psykolog Silje Hansen Westerheim en god del om. Hun har er spesialist på kognitiv og metakognitiv terapi, som er redskaper for å hjelpe dem som for eksempel bekymrer seg for mye. Men først skal vi få en forklaring på hvorfor det i det hele tatt skjer.

– En ting mange kvinner har felles, er at vi har en tendens til å bekymre oss for det som betyr noe for oss. Vi er veldig opptatt av om vi er gode nok i rollen som mor, venninne, partner og arbeidstaker. Når noe er viktig for oss, er det også en del som står på spill, og dermed er det noe vi kan bekymre oss for, sier psykologen.

Generelt har kvinner en tendens til å bekymre seg mer enn menn. Vi kan til og med finne på å bekymre oss på deres vegne.

– Noen kvinner er mer bekymret for mannens helse enn han selv er, fordi de kanskje synes at han ikke tar det alvorlig nok, sier psykologen.

I det hele tatt tillegger vi oftere enn menn våre bekymringer en nytteverdi, og forestiller oss at vi kan bruke bekymringer til å ruste oss mot motgang i livet. Men det forsterker bare de vanskelige tankene.

– Du er kanskje redd for at partneren din skal være utro. Ved å tenke gjennom hele scenariet om og om igjen, føler du deg kanskje bedre forberedt hvis han eller hun en dag kommer hjem og dufter av en annens parfyme. Men på den måten ender det fort med at man bekymrer seg for en hel masse ting som bare foregår i tankene, sier psykologen.

Kjærlighetslivet er generelt opphav til en god del plagsomme tanker.

– Mange er opptatt av å finne den perfekte partneren, og derfor tenker vi mer på det enn før. I dag er det lett å bytte ut hverandre, og det ligger en del selvrealisering i å ha valgt den rette, sier psykologen.