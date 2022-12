Test: Er du en pleaser?

Nyt det og bruk det

Vær glad for at du kan bruke pleaserverktøyet når det trengs. Det er definitivt ikke negativt å være i stand å sette sine egne behov til side når man opplever at det er viktig nettopp denne gangen.

Tenk gjennom din atferd under press

Du har en sunn grunninnstilling når det gjelder å balansere mellom egne og andres behov. Men tenk gjennom hvordan du oppfører under press, for det setter i gang en overlevelsesmekanisme, og vi mister selvkontroll. For noen betyr det at den usunne pleaseren dukker opp igjen. Eller motsatt: Du blir selvopptatt.

Husk å gi andre plass

Hvis du fikk svært få poeng, kan det være et tegn på at du godt kan gi mer plass til andre. Kanskje du glemmer å spørre hva andre trenger. Sunn pleasing gjør at du knytter tettere bånd med andre.