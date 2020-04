Au, skulderen min!

Du våkner etter en god natts søvn der du har ligget på siden hele natta. Du står opp, trekker fra gardinene og rister litt på dyna. Så går du i dusjen, vasker håret og føner det. Tar ned posen med havregryn fra øverste hylle i kjøkkenskapet, spiser og legger armene rundt halsen på kjæresten din. Kysser ham eller henne, og durer av gårde.

For deg som har smidige, fine skuldrer høres dette sikkert ut som en helt vanlig morgen. Men hvis du har dårlig bevegelighet i skuldrene, har du sikkert tenkt «au!» opptil flere ganger, for i så fall er helt vanlige hverdagsaktiviteter der du løfter armene over hodet ofte forbundet med smerter og ubehag.

Enten du har problemer med skuldrene eller ikke, er den triste nyheten at mange risikerer å få problemer med dem. Man antar faktisk at så mange som 7 av 10 på et tidspunkt i livet vil oppleve smerter og stivhet i nakke og skuldrer.

Smertene kan oppstå akutt i forbindelse med en skade, men hos de fleste oppstår problemene gradvis, fordi vi bruker skuldrene feil. Vi har imidlertid også en god nyhet til deg, for heldigvis er det relativt lett å forebygge problemene. Stikkordene er en kombinasjon av omtanke, god holdning, varierte arbeidsstillinger samt øvelser som styrker musklene i så vel skuldrene som øvre del av ryggen.