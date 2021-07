Når du velger fotkrem, gjelder det å finne en med den riktige balansen mellom fett og fukt. Den må ikke være for lett og vannete, for det trengs kalorier for å bremse produksjonen av hard hud. Men er kremen for fet, legger den seg som en hinne på huden uten å trekke inn. En fettprosent på 40–50 er ideelt.

– I tillegg til krem har det også en god effekt å bruke hælinnlegg med gelé i skoene. Det beskytter mot støt og slitasje, råder fotterapeut Julie Vilhelmsen.