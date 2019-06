Slik trener du føttene

7 øvelser for føttene

Nå skal du trene fjæringen i foten, balansen og styrken. Gjør helst øvelsene tre ganger i uka for å få best mulig effekt, eller bruk dem i perioder hvor føttene er utsatt for ekstra stor belastning. De tar 10–15 minutter og kan fint gjøres foran tv-en. Du kan også velge ut et par øvelser som du legger til oppvarmingen før trening.

1. Oppvarming med ball

Slik gjør du: Stå oppreist og legg en liten, hard ball under foten, og rull fotsålen fram og tilbake over ballen. Også ut på sidene, slik at du får massert foten skikkelig. Legg gjerne all vekta på ballen, slik at foten smyger seg rundt ballen. Gjør det i 30–45 sekunder på hver fot.

Bra fordi: Ballen myker opp musklene, øker blodsirkulasjonen og gjør føttene smidigere.

OBS: Du kan også sitte ned hvis føttene er stive. Sett deg som mål at du skal kunne stå og legge vekta på ballen uten at det gjør vondt.