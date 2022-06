Er en vektdyne noe for deg?

Vektdyner finnes i ulike vektklasser, og det er viktig at du kjøper en som passer for deg for å få best mulig nytte av den. Som en tommelfingerregel bør dyna veie cirka 10 prosent av kroppsvekta. Veier du 60 kilo, så sats på en dyne på 6 kilo. Veier du mer, bør dyna være tilsvarende tyngre.