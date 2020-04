4. De fleste har konstant jetlag ...



… selv om vi ikke har vært ute og fløyet. De tidspunktene vi har behov for å stå opp og legge oss til i forhold til jobb og så videre, stemmer helt enkelt ikke overens med de tidene som passer best for kroppen. Da får du det som med et fint ord kalles for «sosialt jetlag». For å få din indre klokke til å tikke i takt med kravene fra omgivelsene, er den beste oppskriften regelmessighet. Stå opp og legg deg til noenlunde samme tid hver eneste dag absolutt hele uka.