10 søvnmyter

1. Du trenger 8 timer søvn hver natt

USANT

Myten har sitt utspring i en gammel anbefaling om at du trenger åtte timer søvn. Senere har imidlertid forskerne funnet ut at det langt på vei er genetisk bestemt hvor mange timer søvn vi trenger. Ifølge National Sleep Foundation har de fleste mennesker behov for mellom sju og ni timer søvn. Helt konkret er det en god del som tyder på at 7 1/2 time søvn er det optimale, men det finnes unntak. Enkelte mennesker – såkalte short sleepers – kan nøye seg med ganske få timer søvn uten at det får noen negative konsekvenser for helsa. Generelt er det imidlertid ingen grunn til bekymring hvis du av og til enten har vanskelig for å sovne eller legger deg senere. Det er først når problemet blir mer langvarig at det risikerer å påvirke helsa.