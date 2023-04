Hunde- og katteeiere sover dårligere

Må du opp om natten for å lufte Fido, eller vekkes du av insisterende mjauing når matskålen på kjøkkenet er tom?

Ifølge amerikanske forskere kan det by på helsemessige utfordringer å dele bolig med en hund eller katt – fordi nattesøvnen blir dårligere.

Forskerne analyserte søvndata fra i alt 5500 personer og så at det var flere som rapporterte om søvnvansker og dårlig søvn blant både hunde- og katteiere enn hos den øvrige befolkningen.

TEST: Hvor mange søvntabber begår du?

Hundeeiere sliter mest

Deltakerne i studien ble bedt om å vurdere sin egen søvn etter forskjellige parametre som 'problemer med å sovne’, 'snorking’ eller 'for lite søvn’.

Hundeeierne meldte om problemer på flere av disse punktene enn katteeierne. Det tyder på at Fido forstyrrer eiernes søvne noe mer enn Pusur, selv om katter som regel er mest aktive om natten.

Les også: 5 gode grunner til å ha hund

Det skal likevel sies at studien ikke kan fastslå med sikkerhet at det er de firbente sin skyld at testpersonene sov dårlig. Den viser ikke annet enn at det var en sammenheng mellom hunde- og katteiere og rapporterte søvnproblemer.

Flere studier har gjentatte ganger funnet helsemessige fordeler ved å ha en firbent kompis. Hundeeiere går for eksempel flere skritt om dagen, og hjerte-kar-sykdom er sjeldnere dødsårsak blant katteeiere enn hos andre.

Andre studier har også koblet sammen både katter og hunder med gevinster som bedre mental helse og mindre stress og angst under koronapandemien.